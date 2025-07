Funkeiro dos anos 2000 sofre necrose e morre no hospital

O funkeiro Leandro Rogério, conhecido como Leandro Abusado, morreu nesta segunda-feira, 28, após lutar contra uma infecção gravíssima causada pela Síndrome de Fournier, que atinge os tecidos moles da região íntima. O artista estava internado em uma unidade de saúde em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Sucesso nos anos 2000 com o projeto "Leandro e as Abusadas", ele ficou conhecido por músicas como "Aqui no baile do Egito", que voltou a circular nas redes recentemente, especialmente no TikTok. O falecimento foi confirmado por um comunicado nas redes sociais da equipe do cantor, que prestou condolências aos fãs, amigos e familiares.

Em março, Leandro chegou a gravar um vídeo nas redes sociais explicando o drama de saúde que estava enfrentando. Segundo ele, a bactéria entrou pelo corpo de forma silenciosa e só deu sinais mais graves quando partes íntimas começaram a inchar e necrosar.

"Fiquei convivendo com isso duas semanas. Só fui ao hospital quando começou a sair um cheiro estranho", disse ele na época.

A morte de Leandro gerou comoção entre colegas de trabalho. A cantora Maysa, parceira de palco do funkeiro, foi uma das que se despediu emocionada. "Minha risada nunca mais será a mesma sem você. Ainda bem que consegui me despedir", escreveu nas redes.

A Síndrome de Fournier é uma condição rara, mas extremamente agressiva. Se não tratada rapidamente, pode levar à morte por necrose dos tecidos