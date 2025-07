Oprah libera estrada particular no Havaí após alerta de tsunami - (crédito: Instagram )

Oprah Winfrey tomou uma atitude rápida para ajudar os moradores de Maui, no Havaí, durante o alerta de tsunami provocado por um terremoto de magnitude 8,8 na costa da Rússia. Na noite desta quarta-feira (30/7), a apresentadora liberou o acesso à sua estrada particular para facilitar a saída das áreas de risco.

Segundo um porta-voz da Oprah, a equipe entrou em contato com a polícia local assim que receberam o aviso sobre o tsunami para garantir que a estrada fosse aberta com segurança.

A passagem está sendo monitorada, permitindo a passagem de até 50 veículos por vez, e permanecerá disponível enquanto for necessário para a evacuação dos moradores. As autoridades do Havaí informaram que ondas de mais de 1,5 metro já atingiram a região de Kahului, na ilha de Maui.

O alerta de tsunami continua ativo para todas as ilhas do arquipélago, e o Departamento de Transportes cancelou todos os voos no aeroporto local. Passageiros permanecem no terminal até novas orientações.

O governo estadual reforça o pedido para que a população evite as áreas próximas à costa e busque locais mais altos para garantir a segurança até que o risco seja encerrado.