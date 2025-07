Namorada de Belo é exposta pelo ex com áudios e prints - (crédito: Instagram )

A influenciadora Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, virou alvo de uma nova polêmica após o vazamento de áudios enviados ao ex-companheiro, Junior Navarro. Nas gravações, ela afirma sentir "desprazer" em ser mãe, relata exaustão com a maternidade e pede que o ex fique definitivamente com o filho do casal.

Nos áudios divulgados, Rayane chega a dizer que não tem mais condições emocionais e financeiras de cuidar da criança. “Você fez eu ter o desprazer de ser mãe, então fica com ele. Não fica contando comigo”, dispara a influenciadora em um dos trechos.

Em outro momento, ela reclama da falta de apoio e diz que está sem babá e sem dinheiro para manter a rotina com o filho. Junior, que afirma ter a guarda da criança desde que o menino tinha 11 meses, também alega que Rayane só procurou o filho novamente após iniciar o relacionamento com Belo.

Segundo ele, a influenciadora visitou o menino apenas oito vezes em quase dois anos e chegou a cogitar interromper a gestação durante o relacionamento. A briga pública entre os dois começou após Junior acusar Rayane de abandono e ironizar suas postagens maternas nas redes sociais.

Desde então, ele tem usado suas redes para expor prints de conversas e relatar detalhes da relação com a ex, inclusive apontando que ela tentou se afastar da maternidade antes mesmo do nascimento do filho.