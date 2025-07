Roberta Miranda se irrita com fã que invadiu seu palco

Roberta Miranda se tornou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (30), após protagonizar um momento inesperado durante um show realizado na noite anterior, terça-feira (29). A cantora se revoltou com a atitude de um homem que invadiu o palco enquanto ela interagia com uma fã.

A apresentação, que aconteceu em Campos Sales, no Ceará, teve um momento de tensão que acabou ganhando grande repercussão online. No vídeo que circula nas redes, é possível ver o homem subindo no palco no instante em que Roberta abraçava uma admiradora.

O invasor tentou se aproximar da artista rastejando pelo chão, mas foi contido pelos seguranças. Ao perceber o ocorrido, Roberta reagiu com um chute no homem.

Logo após a confusão, a cantora deixou o palco, enquanto o rapaz permanecia no chão, sendo contido. A fã, por sua vez, ficou sem entender o que estava acontecendo. A cena rapidamente viralizou, gerando reações nas redes sociais. “A banda tocando ‘Vá com Deus’… Amei”, escreveu um internauta. “Puro suco do caos”, brincou outro.

"Custava dar um abraço no fã e acolhê-lo", "Ela tava feliz com a mulher veio o macho atrapalhar a linha dela, levou um mortal da Roberta viva Mortal kombat", "Ela toda animada abraçando a moça o rapaz cortou o clima dela, ela se irritou".