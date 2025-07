Sônia Abrão é detonada por Carlinhos Maia: "Canalhice"

Carlinhos Maia se irritou após a notícia de seu suposto envolvimento amoroso com um barman chamado Rafael Marinho. O influenciador digital correu para as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto e prontamente desmentir a informação. Em seu pronunciamento, Carlinhos chegou a xingar a apresentadora Sônia Abrão, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!.

"Tem gente trabalhando aqui, aí fica uma galera que deveria ser processada, inclusive gente da televisão, gente safada, canalha", detonou Carlinhos. "Vocês ficam usando a imagem da galera pra ficar de put4r!a e safadeza. 'Ah, o Carlinhos separou porque fez tal coisa’. Vocês que me acompanham sabem qual é a minha parada. Não saio nem de casa, porra", esbravejou.

Na sequência, o recado à apresentadora da RedeTV! Foi ainda mais direto: "Sônia, de coração, cara... Isso que vocês fazem com a vida das pessoas é feio demais. O menino [barman] perdeu a mãe, e vocês ficam associando a imagem do cara, trabalhador, a isso. Não é porque o menino é bonito, porque o Carlinhos filma a cara dele", disse. “Você acha que eu ia construir tudo isso aqui pensando em safadeza igual a vocês, né? Canalhas", completou.

O barman Rafael Marinho é conhecido pelos fãs de Carlinhos por sempre costumar trabalhar nos eventos em sua casa. Segundo o portal Em Off, Marinho teria sido um apoio emocional para Carlinhos Maia em meio ao período conturbado que ele atravessou no relacionamento com Lucas Guimarães.

Entretanto, Carlinhos Maia negou qualquer envolvimento íntimo com o rapaz.. "Você acha que eu ia construir tudo isso aqui pensando em safadeza igual a vocês, né? Canalhas", disparou ele, que ainda incentivou o barman a processar os responsáveis pela exposição inverídica. "Já disse ao rapaz: processa, porra! Se ele precisar de assistência jurídica, eu vou dar. Isso é feio o que vocês estão fazendo", finalizou.