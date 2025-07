Padre questiona fé de Preta Gil e é acusado de intolerância religiosa

Durante uma missa na cidade de Areial, na Paraíba, o padre Danilo César fez comentários polêmicos ao mencionar a morte de Preta Gil. Em vídeo que circula nas redes sociais, ele questiona por que os orixás não teriam "ressuscitado" a cantora, gerando forte reação de movimentos religiosos e sociais.

"Gilberto Gil fez uma oração aos orixás. Cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?", disse o pároco durante a homilia. A fala foi considerada ofensiva por representantes de religiões de matriz africana, que denunciaram o padre por intolerância religiosa.

Além da crítica direta às entidades afro-brasileiras, o padre também atacou católicos que frequentam outros rituais, dizendo que desejava que "o diabo os levasse". Ele associou essas práticas a doenças, morte e até ao inferno, afirmando que “a conta que a besta cobra é bem baratinha”.

A Associação Cultural de Umbanda, Candomblé e Jurema Mãe Anália Maria de Souza emitiu uma nota de repúdio e registrou um boletim de ocorrência. O caso foi levado à Polícia Civil da Paraíba e deve ser analisado também pelo Ministério Público.

Diante da repercussão negativa, o vídeo foi retirado do ar e o perfil do padre nas redes sociais saiu do ar. A Diocese de Campina Grande informou que o religioso prestará esclarecimentos.