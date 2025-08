Francisco e Flor homenageiam Preta Gil; Detalhe em tatuagem chama atenção

Francisco Gil e sua prima, Flor Gil, filha de Bela Gil, compartilharam que ambos fizeram uma homenagem à Preta Gil. A cantora morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer. Os dois resolveram eternizar na pele o amor que sentem pela artista, e desenharam o nome dela na lateral de suas mãos.

"Típico de mainha. Agora foi nossa vez", escreveu Francisco Gil ao mostrar sua tatuagem ao lado da prima. O detalhe que chama a atenção é que os dois escolheram a caligrafia da própria Preta para escrever o nome dela.

Na última quarta-feira, 30/07, Preta Gil foi homenageada durante o Prêmio Grande Otelo, a maior premiação de cinema do país. Francisco Cuoco e Ney Latorraca também foram homenageados ao lado da cantora no seguimento dedicado aos famosos do entretenimento que faleceram no último ano.

A morte de Preta Gil aconteceu em Nova Iorque, enquanto a cantora estava em tratamento contra o câncer no intestino. Ela chegou a passar por uma cirurgia bem-sucedida, mas tempos depois sofreu com o retorno da doença já em metástase, em agosto de 2024.

Segundo informações do site "Folha Econômica", Preta Gil partiu deixando uma fortuna que gira em torno de R$ 20 a R$ 30 milhões. Os valores são decorrentes de sua trajetória profissional na música, televisão, publicidade, eventos e investimentos.