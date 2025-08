Maria Lina quebra silêncio após Whindersson desejar reatar noivado

Nesta semana, Maria Lina, ex-companheira do humorista Whindersson Nunes, voltou a ser falada nas redes sociais, após o influenciador afirmar publicamente que gostaria de reatar o relacionamento com ela.

A influenciadora foi pega de surpresa com a declaração e, principalmente com a repercussão, e resolveu se pronunciar sobre o assunto.

Em seu posicionamento, Maria Lina colocou panos quentes e disse que ambos possuem boa relação e são grandes amigos. E nada além disso. "Ele só falou com bom humor, de uma forma leve, da forma dele, uma coisa que todo mundo já sabe", iniciou ela.

Que a gente tem uma boa relação, que ele me respeita muito e eu o respeito muito. E que a gente se dá muito bem e somos amigos. Ele só falou de um jeito que, obviamente ele é humorista, uma característica que é intrínseca a ele, inclusive. Então ele fala as coisas de uma forma bem humorada”, continuou Maria Lina.

Ela aproveitou para destacar que, embora atualmente os dois convivam em harmonia, nem sempre foi assim.

“Obviamente que a nossa relação é boa agora, mas não foi sempre assim, né? Nenhuma relação é linda e maravilhosa depois do término, mas o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo. E a gente percebe que a mágoa só faz mal pra quem a carrega. Nem eu carrego mágoa e nem ele, tenho certeza. E a gente tem uma excelente relação agora... Consideramos uma excelente relação”, pontuou a jovem.

Maria Lina e Whindersson Nunes se separaram dias após a morte do filho deles. O pequeno João Miguel nasceu de um parto de emergência e prematuro, mas não resistiu. Os dois ficaram bem abalados e, diante do luto, resolveram colocar um ponto final na relação.

Alguns meses depois, resolveram se dar mais uma chance ao viajarem juntos para fora do país para comemorar o Dia dos Namorados, mas a relação não prosseguiu firme e eles terminaram novamente.

Em seu depoimento sobre o desejo de uma reconciliação com Maria Lina, Whindersson disse o seguinte: “Sou sem-vergonha, eu queria ela. Só que ela não quer mais, não. Ela sabe que sou sem-vergonha”, revelou.

Contudo, ele explicou por que não daria certo essa reconciliação: “Sou uma pessoa que gosto do meu agora, e no agora eu sou um cara sem-vergonha, eu assumo. Eu não vou falar pra pessoa que quero ter uma história com ela pra fazer da vida dela um inferno, entendeu? Quando eu estava com ela, não era assim, não. Era tranquilo, mas agora que estou solteiro, né”.