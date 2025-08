Virginia é vista aos beijos com amigo nos bastidores do SBT - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira (31) ao protagonizar um momento inesperado nos bastidores do SBT. A influenciadora apareceu trocando um beijo com o amigo e colega de trabalho Lucas Guedez, e acabou dividindo a opinião do público.

A cena aconteceu durante uma brincadeira nos bastidores do "Sabadou com Virginia", programa apresentado por ela na emissora. Apesar do clima descontraído, o registro viralizou e gerou controvérsia entre os internautas.

“Ela já não sabe mais o que fazer pra ganhar curtidas”, criticou uma seguidora no Instagram. Outra comparou a influenciadora com uma das figuras mais polêmicas do entretenimento atual: “Virginia tava louca pra se soltar. É mais uma Bia Miranda na área”.

Zé Felipe expõe relação com Virginia e filhos após o divórcio

Zé Felipe está vivendo uma nova fase desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, mas garante que a parceria entre os dois segue firme quando o assunto são os três filhos: Maria Alice, Maria Flor e o caçula José Leonardo.

Em entrevista ao portal LeoDias, direto de Orlando, nos Estados Unidos, o cantor falou sobre os desafios da paternidade e os planos para o Dia dos Pais. Mesmo separados, Zé elogiou o relacionamento com a influenciadora e contou que eles moram próximos em Goiânia, o que facilita o convívio com os filhos.

“O importante é que as crianças não sintam nada disso. Elas não têm culpa de nada”, afirmou. Ele também reforçou que ambos se respeitam na hora de impor limites e tomar decisões sobre a educação dos pequenos.

Falando sobre o jeitinho de cada um, Zé Felipe revelou que Maria Alice é mais questionadora, enquanto Maria Flor é mais livre e espontânea. “É coisa de Deus mesmo. Saíram do mesmo lugar e são completamente diferentes. A gente aprende muito com eles”, comentou, rindo ao lembrar de perguntas inesperadas feitas pela filha mais velha.