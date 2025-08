Anitta surge irreconhecível e assusta fãs: 'muito estranha'

Anitta voltou a ser assunto nas redes sociais após surgir com o rosto visivelmente diferente durante as gravações do filme "Nosso Lar 3 – Vida Eterna". Ao lado da atriz Carol Castro, a popstar foi clicada no set e não escapou das críticas sobre seus últimos procedimentos estéticos.

Nos comentários de páginas de celebridades no Instagram, internautas reagiram com espanto. “É o Michael Jackson?”, ironizou um usuário. “Como uma pessoa paga pra ficar assim?”, disparou outro. “Se não tivesse legenda, eu não saberia quem era”, apontou mais uma. “Não ficou bom, não”, resumiu outra crítica.

Apesar da repercussão, Anitta não falou publicamente sobre quais técnicas teria usado nas intervenções. Especialistas, no entanto, apostam que a artista tenha passado por um Deep Plane Face Lifting, técnica moderna de rejuvenescimento facial que reposiciona músculos e gordura para um efeito mais natural e duradouro.

Segundo o cirurgião Fábio Barros, o procedimento é mais invasivo do que os liftings tradicionais e requer cuidados específicos, como a retirada prévia de substâncias como ácido hialurônico. A recuperação costuma levar de duas a três semanas.