Fã expõe como foi tratada por Zezé Di Camargo em encontro no camarim

A estudante de medicina Julyenne Ribeiro, de 29 anos, compartilhou detalhes sobre o encontro que teve com Zezé Di Camargo após um show em Barão de Cocais (MG).

A aproximação aconteceu nos bastidores da apresentação e viralizou nas redes sociais, gerando grande repercussão, inclusive entre fãs da esposa do cantor, Graciele Lacerda.

Em entrevista ao programa "Bora Brasil" (Band), nesta quinta-feira (1/7), Julyenne contou que foi chamada ao camarim por Zezé, junto com outra admiradora. “Ele me recebeu com muita educação, me abraçou, arrumou meu chapéu... Foi extremamente respeitoso. Todo mundo me tratou muito bem, foi um momento marcante pra mim”, disse.

Com a repercussão do vídeo, ela revelou ter recebido centenas de mensagens. “Foi surreal. Fiquei feliz pela repercussão, mas também teve polêmica com a Graciele, que eu admiro muito. Tenho total respeito por ela”, garantiu.

Questionada se teria interesse em Zezé caso ele estivesse solteiro, a jovem respondeu com cautela: “Eu estou solteira, e acredito que quando duas pessoas estão livres, pode haver uma conexão, sim. Mas ele tem uma família linda, e respeito isso profundamente.”

Em seu perfil nas redes sociais, Julyenne explicou que a aproximação aconteceu de forma espontânea: “Estava no camarote e, no fim do show, fui para a grade pedir uma foto. Ele acenou e disse: ‘Chama ela no camarim’. Um segurança veio me buscar e eu esperei no backstage até o show acabar. Estava muito emocionada, sou fã há muitos anos.”