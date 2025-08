Invocação do Mal 4: Fãs surtam com trailer oficial aterrorizante

A personagem Lorraine Warren (Vera Farmiga) no filme Invocação do Mal 4 - (crédito: Reprodução Warner Bros )

Os fãs que estavam ansiosos pelo filme Invocação do Mal 4 estão em choque com o trailer do último longa da franquia, divulgado nesta sexta-feira, 01/08. Imagens perturbadoras deixaram até mesmo quem gosta de filme de terror com verdadeiros arrepios. Nas redes sociais, o trailer repercutiu e o nome ‘Lorraine’, da personagem principal, Lorraine Warren (Vera Farmiga), foi parar nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

“Eu vou assistir Invocação do Mal 4 com mais medo da Lorraine morrer do que do próprio demônio”, comentou uma seguidora. “Não estou pronta para me despedir de Vera Farmiga e Patrick Wilson como Ed e Lorraine Warren em Invocação do Mal 2”, lamentou outra. “Esse trailer de Invovação do Mal 4 me deu um certo medo, aquele medo que faz tempo que eu não sentia vendo um filme de terror. Medo do desconhecido, agonia de ver um ser aterrorizante. Tudo tá muito pica, só vem”, disse um internauta.

“Disseram que matar o Ed ou a Lorraine seria um bom encerramento pro último Invocação do Mal. Pois eu não acho! Encerrem de outro jeito”, pediu uma fã. “O paralelo com o primeiro Invocação do Mal, a Lorraine presa no porão e o Ed desesperado por ela. Eu não vou sobreviver a isso”, disse outra admiradora da saga.

O filme Invocação do Mal 4: O Último Ritual encerra a saga baseada em fatos reais, que mostra a carreira dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, famosos no segmento. O longa traz o caso final que encerrou a carreira do casal nas investigações paranormais.

A saga Invocação do Mal é uma das sagas de terror mais lucrativas da última década. Com orçamentos de 20 milhões e 40 milhões de dólares, os dois primeiros filmes arrecadaram juntos mais de 640 milhões de dólares. O terceiro, que foi lançado em meio a Pandemia, arrecadou 206 milhões de dólares.