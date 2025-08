Gusttavo Lima se pronuncia após funcionário morrer ao deixar sua casa

Um funcionário de Gusttavo Lima morreu após se envolver em um acidente na noite de quarta-feira (30), logo após deixar a Fazenda Balada, propriedade do cantor localizada às margens da GO-020, em Bela Vista de Goiás.

Segundo a delegada Magda D’Ávila, responsável pelo caso, o acidente ocorreu no KM 25 da rodovia, nas proximidades da ponte em frente à fazenda. A vítima, identificada como Marcos Ribeiro da Silva, trabalhava com serviços gerais rurais na propriedade onde fica a mansão do artista.

De acordo com informações preliminares, Marcos trafegava de bicicleta quando colidiu com uma caminhonete na pista. O acidente aconteceu no momento em que ele deixava o expediente.

A Polícia Civil deve ouvir o motorista e o passageiro do veículo nos próximos dias. Entretanto, a investigação aguarda o laudo da perícia para entender melhor a dinâmica do acidente.

Gusttavo Lima emite comunicado

Em nota, a assessoria de Gusttavo Lima lamentou profundamente a morte do colaborador, agradeceu as manifestações de solidariedade e informou que o cantor está prestando toda a assistência necessária à família da vítima.

"Estamos prestando toda a assistência necessária aos familiares e amigos neste momento de dor. Ressaltamos que, desde o ocorrido, estamos acompanhando os trabalhos das autoridades competentes, que apuram as causas do acidente. Agradecemos o apoio e solidariedade de todos neste momento delicado", diz a nota.