Rayane Figliuzzi surge aos prantos, desabafa e é detonada na web

Atual namorada do cantor Belo, a influenciadora digital Rayane Figliuzzi apareceu nas redes sociais, nesta sexta-feira, 01/08, bem abalada. Chorando, ela lamentou toda a exposição que vem sofrendo ao longo desta semana, por conta do pai de seu filho, Junior Navarro. O rapaz tem exposto áudios e prints de Rayane para sustentar suas alegações de que ela nunca teria sido uma boa mãe para o filho que tiveram juntos, o pequeno Zion, que atualmente tem 3 anos.

Não está sendo nada fácil essa semana pra mim. Queria vir aqui sem chorar, sem fazer drama nem nada. Sempre mostro o tanto que sou forte e resiliente nas minhas coisas. Não queria nunca voltar nesse assunto, porque me machuca de uma tal forma que vocês não imaginam, porque me traz muitas lembranças ruins do que eu já passei”, começou Rayane em seu desabafo.

“Só eu sei, junto com o Zion, o que passamos juntos. Fiquei chocada ontem por tudo o que ele falou, pela paz que ele pediu, e depois mostrar que ele só queria ser blogueiro. Usando o nome do próprio filho, sabe? Eu não quero expor o Zion em situações em que eu não posso expor. Acho que ele não deve passar por isso, porque daqui a pouco ele vai crescer e vai ver isso. Não quero ficar o tempo inteiro rebatendo críticas e ficar fazendo disso uma novela igual ele tem feito a semana toda”, justificou.

Na sequência, Rayane Figliuzzi expôs o quanto está mal psicologicamente com toda essa situação. Eu tô muito mal emocionalmente. Tô fazendo terapia, me cuidando... Tô tentando melhorar a cada dia. Tô com o apoio de todo mundo. Fico muito feliz que as pessoas que me conhecem de verdade sabem que a maioria das coisas ali é mentira”, disse.

Contudo, apesar de negar muitas das acusações de seu ex-companheiro, Rayane admitiu que sim, possui falhas como mãe. “Eu posso ter falhado, sim, em alguns momentos quando fui mãe, porque eu saí de uma depressão pós-parto muito forte pra mim. Quando eu tinha 23 anos me relacionei com o Junior e não esperava que meu relacionamento seria tão conturbado. Achei que poderia ter uma família, achei que meu filho ia ser muito bem cuidado, que não ia faltar nada pra gente. E foi tudo o contrário, da pior forma que eu imaginei”, lamentou a atual namorada de Belo.

Web detona desabafo

Nas redes sociais, o desabafo de Rayane não foi nada bem visto e a moça acabou sendo detonada. "Força, Ray. Estamos todos contra você", disse uma internauta. "Quando ela disse que não teve condições de fazer um quarto pro filho, chega doeu, porque esses procedimentos estéticos todos daria uns três quartos no mínimo", disse outra. "Não quero expor o Zion nisso. Levando o guri às 5h da manhã para a delegacia", falou mais uma internauta.

Acusações do ex

Em novo pronunciamento nesta quinta-feira, 31/07, Junior Navarro voltou a expor Rayane como péssima mãe. “Zion ficou 25 dias de férias esse mês.. 21 comigo e 4 com uma babá de 15 anos no interior do Rio de Janeiro. Nem 1 dia se quer com a mãe. Mas pra ir na delegacia, no frio, esperando reportagem fazer perguntas, tem que estar com a criança no colo! Aí, as 3 babás sumiram? As pessoas tentam sustentar a máscara o máximo possível, né? Mas pelo visto não está enganando mais ninguém!”, começou ele.

“Ninguém se retratou ou botou a cara, a não ser colocar assessora e advogada pra falar. A minha parte eu fiz e vão acompanhando porque não acabou ainda. Tem muita coisa pra vir à tona. Estou há 4 anos guardando tudo isso”, afirmou o rapaz.

Por fim, ele ainda completou: “Engoli muita coisa a seco, passei por situações muito difíceis na minha vida e agora que tenho momento de fala, não vou desperdiçar. Só quero o melhor pro meu filho, pensar na saúde mental dele pelas coisas que ele passa e mais nada”, declarou.