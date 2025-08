Andressa Urach anuncia chegada da irmã ao mundo pornô

A revelação foi feita no 'Superpop', comandado por Luciana Gimenez - (crédito: Reprodução/Instagram)

Andressa Urach, 37, decidiu empresariar a irmã, Pâmela Urach, em sua estreia no universo do conteúdo adulto. A revelação foi feita durante a participação das duas no programa "Superpop", da RedeTV!.

O interesse, no entanto, partiu da própria Pâmela. “Ela demonstrou vontade de entrar nesse meio e resolvi trazê-la para perto, cuidar da carreira dela desde o início”, contou a ex-Miss Bumbum.

A nova aposta de Pâmela já começou. De acordo com Andressa, a irmã chegou recentemente e já deu início às gravações. “Ela chegou ontem à noite e hoje já gravou. Amanhã tem mais, e depois também. A agenda já está movimentada”, revelou.

Estreando no segmento, Pâmela afirmou ter gostado da experiência e rasgou elogios ao ator com quem contracenou. “Era um gato maravilhoso! Isso ajuda muito. A Andressa escolheu super bem. Ele é lindo e muito querido”, disse.

Andressa Urach lança música na TV e passa vergonha na web

Andressa Urach voltou a gerar polêmica nas redes sociais ao lançar sua nova música “Aceita” ao lado de MC PR. A estreia aconteceu nesta quarta-feira (30), no palco do "Superpop", da RedeTV!, e contou com uma performance ao vivo que gerou tanto burburinho quanto críticas entre o público.

Entre os comentários, o tom debochado predominou. “E a cada dia eu acredito que não fui arrebatada e fiquei por aqui mesmo”, ironizou uma usuária no X (antigo Twitter).

Outra brincou com a apatia da apresentadora Luciana Gimenez durante a apresentação: “É tão boa a música que a Luciana nem se mexe [risos]”. Já uma terceira resumiu: “Pronto. Agora a Urach realmente já fez de tudo na vida”.