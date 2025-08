Carlinhos Maia faz revelação sobre orientação sexual e choca ex-marido

A separação conturbada de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães sendo dando o que falar. Durante a madrugada desta segunda-feira (4), o ex-casal protagonizou uma conversa acalorada e recheada de desabafos sobre o fim do casamento.

O bate-papo aconteceu na presença de amigos, após uma confraternização realizada no dia anterior na casa de Carlinhos, e foi compartilhada nos stories do Instagram do influenciador.

Confuso com a orientação

Em meio ao diálogo, o influenciador revelou que, antes da separação, vinha lidando com questões relacionadas à sua sexualidade e relatou estar entediado por passar muito tempo sozinho.

“O tédio de eu ficar tanto tempo sozinho, estou sempre só. Eu fico entediado também”, disse ele, que viveu um relacionamento de 15 anos com Lucas. O ex-marido, por sua vez, rebateu lembrando que sua ausência se devia ao trabalho e atribuiu o distanciamento à perda de conexão entre os dois.

“O motivo da ausência é que muita coisa entre nós se esfriou”, comentou Lucas, acrescentando: “Esse cara parece que não consegue viver com a paz. Ele fala que está pesado e fica procurando sarna para se coçar. Fica me expondo, fica se expondo e expondo tudo o que é nosso […] Eu acho que esse cara tem que ser mais centrado na vida”.

O choque

Durante a conversa, Lucas ainda alfinetou Carlinhos sobre um momento recente da festa: “Me tira uma dúvida, você ficou na mesa lá agarrado com a menina lá. Fingindo que era hétero”.

O influenciador respondeu dizendo que estavam apenas conversando e que se sentiu confuso sobre sua orientação sexual. A resposta foi prontamente rebatida por Lucas: “Se tu ficou confuso, imagine quem ficou casado com você por 15 anos”.

Ao justificar sua confusão, Carlinhos enfatizou que não se tratava de uma aventura impulsiva: “Às vezes é o tédio de ficar tanto tempo sozinho. Não é aventura de TikTok, eu fico entediado”, afirmou, referindo-se à aproximação com a influenciadora Eduarda Luvisneck.

Ainda no desabafo, Lucas ressaltou que procurou ajuda profissional para lidar com seus traumas, e criticou o ex-companheiro por, segundo ele, não fazer o mesmo.

“Os meus traumas eu procurei curá-los. Você não, você fica procurando uma dor atrás da outra. Não se cura e acaba ferindo os outros. Eu pelo menos me trato. Você é uma pessoa muito ferida e que precisa se tratar de uma vez por todas”.