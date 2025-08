Gracyanne e Belo se alfinetam no 'Domingão' e fãs reagem; veja

Após sua participação no "Big Brother Brasil 25", Gracyanne Barbosa foi anunciada como uma das estrelas da próxima temporada do "Dança dos Famosos", tradicional quadro do "Domingão com Huck".

O anúncio foi feito neste domingo (3), ao vivo, e a musa fitness não conteve a emoção ao comentar o novo desafio na televisão.

“Eu amo dançar, embora nunca tenha dançado dança de salão, vai ser muito desafiador. Eu acompanhei o Belo e vi o quanto ele se apaixonou pela dança, é transformador”, afirmou Gracyanne, visivelmente empolgada.

Climão

No entanto, o momento teve um tempero a mais com a presença do ex-marido, o cantor Belo, que também participou do programa. Durante a atração, o pagodeiro não resistiu à provocação.

“Uma coisa eu posso dizer: ela está treinada, porque quando eu passei no ‘Dança dos Famosos’ ela teve um bom professor [que fui eu]. Brincadeira [risos]”, disparou.

Gracyanne manteve a classe e preferiu não estender a troca de farpas, reafirmando sua admiração pelo quadro e o impacto que teve quando o ex participou anos atrás: “O que ele falou é muito real. Quando ele participou do ‘Dança’, eu já queria muito, sempre fui fã do quadro”.

O apresentador Luciano Huck, por sua vez, aproveitou o climão para alfinetar Belo. “Toda vez que você vem aqui e o Belo está aqui, eu tomo cuidado pra não criar climão, mas ele se enrola sozinho. Ele perde a linha quando ela está aqui. Você mesmo se enrola, você mesmo dá meme pra todo mundo”, comentou, arrancando risadas da plateia.

A troca de olhares e as indiretas entre o ex-casal não passaram despercebidas nas redes sociais. “A namorada que tem o nome de ‘namorada de Belo’ deve estar bufando de raiva”, ironizou uma usuária.

“Já pensou você ter um namorado e ele olhar assim pra ex?”, questionou outra. “Uma das coisas que mais admiro na Gracyanne é a postura”, escreveu uma fã. “Amo ver eles juntos nos programas”, disse mais uma.