Ex-marido de Preta Gil bate-boca com fãs da cantora - (crédito: Reprodução/Instagram)

Rodrigo Godoy voltou a ser alvo de polêmica nas redes sociais neste domingo (3), após compartilhar duas fotos em seu perfil com a legenda: “Firme e seguro”. A publicação rapidamente atraiu atenção e críticas, especialmente pela forma como sua imagem ficou manchada após o conturbado fim do casamento com Preta Gil.

Acusado de traição e abandono durante o tratamento da artista contra um câncer no intestino, Godoy passou a ser rejeitado por boa parte do público — e isso ficou evidente nos comentários da nova postagem.

Uma internauta ironizou o tom da legenda: “Seguro como sempre, bem tranquilo como sempre. Isso aí! A vida continua né?! A Preta morreu de tanto desgosto, já pensou nisso?”. O personal trainer não deixou barato e retrucou: “Para de falar m*erda mulher!”.

Em outro momento, uma seguidora alfinetou: “Esse ex vive de que?”. A resposta veio em tom debochado: “Fotossíntese”. Já diante de mais uma crítica: “A pior coisa é ter uma consciência pesada e isso ele vai levar para sempre”, Rodrigo voltou a rebater com sarcasmo: “Donos da razão…”.

Relatos de Preta Gil

No livro autobiográfico "Preta Gil - Os primeiros 50 anos", lançado em 2024, Preta Gil detalhou como reagiu ao descobrir que Rodrigo Godoy estava tendo um caso extraconjugal com sua maquiadora. Em entrevistas recentes, a artista também desabafou sobre o período conturbado em sua vida. Assista abaixo: