Gominho se pronuncia sobre herança de Preta Gil e faz confissão

Uma notícia envolvendo o nome de Preta Gil e Gominho causou alvoroço nas redes sociais nesta segunda-feira (4). De acordo com o perfil Babadeira, no Instagram, o apresentador teria sido incluído no testamento da cantora e recebido uma fatia milionária da herança: cerca de R$ 5 milhões.

Segundo a publicação, o valor inicialmente seria destinado apenas ao filho de Preta, Francisco Gil, e à neta, Sol de Maria. A decisão de incluir Gominho no testamento teria partido da própria cantora, em reconhecimento à forte amizade que mantinham, relação essa que ela costumava descrever como um laço de “irmão de alma”.

Como é de conhecimento do público, Gominho suspendeu seus compromissos profissionais para se dedicar integralmente aos cuidados da cantora, morando com ela enquanto o tratamento oncológico era realizado no Brasil.

Mãe em desespero e a verdade sobre a herança

A repercussão foi tamanha que a mãe de Gominho teria ficado abalada com a enxurrada de comentários e preocupada com a segurança do filho. "A minha mãe já está até preocupada que eu seja sequestrado achando que tenho R$ 5 milhões", brincou o apresentador.

No entanto, como nem tudo são flores, Gominho negou que tenha sido incluído no testamento da cantora. Segundo ele, não existe herança alguma a ser recebida.

"Não tenho dinheiro nenhum. Não estou esperando dinheiro de nada, e não tem essa herança. A verdade é que se eu for sequestrado não tenho nem R$ 1 pra dar, risos", declarou ele, afastando os rumores.