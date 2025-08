Virginia ganha relógio de R$ 150 mil com recado enigmático - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca, 26 anos, voltou a ser surpreendida com presentes luxuosos. Nesta terça-feira (5), a influenciadora compartilhou com seus seguidores que recebeu um relógio Rolex durante sua estadia em Dubai, além de um bilhete enigmático deixado em seu quarto.

Animada, ela exibiu o presente nas redes sociais com a legenda: “Perfeitoooo”. O modelo recebido por Virginia é o Lady-Datejust, confeccionado em aço Oystersteel e ouro rosé, com detalhes em diamantes. No site oficial da marca, a peça de 28 mm está avaliada em R$ 178,6 mil.

O mimo veio acompanhado de um bilhete escrito à mão, sem assinatura, contendo mensagens reflexivas e um gesto de carinho.



"Te envio esse relógio como um lembrete simples: o tempo não apaga tudo, mas coloca tudo no lugar. Que ele te acompanhe com leveza e que, a cada hora, te lembre que dias melhores sempre chegam. Com carinho", dizia o recado.

Solteiríssima

Atualmente nos Emirados Árabes, Virginia Fonseca está acompanhada dos filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses, além dos amigos Lucas Guedez e Hebert Gomes.

Solteira desde maio, quando anunciou o fim do casamento com Zé Felipe, 27, a influenciadora mantém uma relação amigável com o cantor. Apesar da separação, os dois seguem aparecendo juntos em eventos e ocasiões especiais ao lado dos filhos.