Namorando, Belo choca ao ser flagrado se declarando à Gracyanne

Em meio ao processo de separação de Gracyanne Barbosa, que envolve um divórcio litigioso, Belo tem enfrentado não apenas questões judiciais, mas também a pressão constante dos fãs.

A comoção em torno do ex-casal aumentou após os dois interagirem no palco do "Domingão com Huck", no último domingo (4), momento que reacendeu a esperança de uma possível reconciliação.

Desde então, o cantor tem sido alvo de inúmeros comentários nas redes sociais, com internautas pedindo que reate o relacionamento com Gracyanne e cancele o divórcio.

Belo que, inclusive, vive um novo romance com Rayane Figliuzzi, surpreendeu ao ter reagido a algumas dessas mensagens.

Em uma delas, uma seguidora escreveu: "Se você ainda ama a Gracyanne e vai voltar com ela responde com um emoji". O artista respondeu com um coração. Já em outro comentário, uma fã pediu: "Belo volta com o seu amor, a Gra", ao que o cantor respondeu com um emoji de olhar encantado.

Gracyanne e Belo se alfinetam no 'Domingão' e fãs reagem

Após sua participação no "Big Brother Brasil 25", Gracyanne Barbosa foi anunciada como uma das estrelas da próxima temporada do "Dança dos Famosos", tradicional quadro do "Domingão com Huck".

O anúncio foi feito neste domingo (3), ao vivo, e a musa fitness não conteve a emoção ao comentar o novo desafio na televisão.

“Eu amo dançar, embora nunca tenha dançado dança de salão, vai ser muito desafiador. Eu acompanhei o Belo e vi o quanto ele se apaixonou pela dança, é transformador”, afirmou Gracyanne, visivelmente empolgada.

Climão

No entanto, o momento teve um tempero a mais com a presença do ex-marido, o cantor Belo, que também participou do programa. Durante a atração, o pagodeiro não resistiu à provocação.

“Uma coisa eu posso dizer: ela está treinada, porque quando eu passei no ‘Dança dos Famosos’ ela teve um bom professor [que fui eu]. Brincadeira [risos]”, disparou.

Gracyanne manteve a classe e preferiu não estender a troca de farpas, reafirmando sua admiração pelo quadro e o impacto que teve quando o ex participou anos atrás: “O que ele falou é muito real. Quando ele participou do ‘Dança’, eu já queria muito, sempre fui fã do quadro”.

O apresentador Luciano Huck, por sua vez, aproveitou o climão para alfinetar Belo. “Toda vez que você vem aqui e o Belo está aqui, eu tomo cuidado pra não criar climão, mas ele se enrola sozinho. Ele perde a linha quando ela está aqui. Você mesmo se enrola, você mesmo dá meme pra todo mundo”, comentou, arrancando risadas da plateia.

A troca de olhares e as indiretas entre o ex-casal não passaram despercebidas nas redes sociais. “A namorada que tem o nome de ‘namorada de Belo’ deve estar bufando de raiva”, ironizou uma usuária.