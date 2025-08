MC Livinho desiste do 'Dança dos Famosos' e desespera TV Globo

MC Livinho está oficialmente fora do elenco da nova temporada da "Dança dos Famosos", quadro exibido pelo "Domingão com Huck". A informação foi confirmada nesta terça-feira (5) pelo colunista Flávio Ricco, do portal R7.

De acordo com a publicação, a produção do programa já corre contra o tempo para encontrar um substituto, após o funkeiro se afastar da competição por motivos de saúde.

Durante um dos ensaios, o cantor sentiu fortes dores e, por orientação médica, optou por deixar a disputa.

Acidente grava recente

A decisão acontece dias após Livinho ter sido internado na UTI, em São Paulo, devido a um acidente de moto sofrido na última terça-feira (29). Segundo boletim divulgado por sua equipe, ele fraturou o pulmão esquerdo, passou por uma cirurgia de emergência e precisou suturar um dos dedos da mão esquerda.

Apesar de ter sido oficialmente anunciado como participante da nova edição no último domingo (3), o artista ainda estava em processo de recuperação. A expectativa é que o novo nome que ocupará sua vaga na competição seja revelado nesta quarta-feira (6).