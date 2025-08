Esposa de João Gomes expõe vídeo 'íntimo' e detalhe chama atenção

Ary Mirelle divertiu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais os desafios que tem enfrentado na reta final da gestação. Na noite da última segunda-feira (4/8), a influenciadora mostrou nos stories do Instagram que está precisando de uma ajudinha extra até para tarefas simples do dia a dia.

Ary, que está grávida do segundo filho com o cantor João Gomes, publicou o registro de uma câmera de segurança instalado no quarto do casal. “Não consigo colocar uma roupa de baixo mais!”, escreveu ela na legenda do vídeo.

Nas imagens, o artista aparece agachado, auxiliando a esposa a vestir uma peça íntima. A cena, inclusive, mostra o bom humor do casal, que já estão em contagem regressiva para a chegada do pequeno Joaquim.

Ary Mirelle responde comentário polêmico sobre relação com o filho

Durante uma interação com seus seguidores no Instagram, Ary Mirelle recebeu uma pergunta que chamou atenção. Um internauta sugeriu que a cantora não gostava mais tanto do filho Jorge, fruto do relacionamento com o cantor João Gomes. A provocação surpreendeu os fãs e gerou repercussão.

Com bom humor, Ary respondeu ironicamente: “É verdade”, seguida de uma risada, mostrando que não levou o comentário para o lado pessoal. A reação descontraída da cantora foi vista por muitos como uma forma de desarmar a maldade e manter a leveza diante da situação.



Nos comentários da publicação, vários internautas expressaram surpresa com a pergunta e defenderam Ary. “Povo tem uma criatividade enorme para maldade, né?!”, comentou um fã.

Outro destacou: “Essas pessoas estão completamente desocupadas para falar uma coisa dessas”. Além das críticas, seguidores também valorizaram o jeito único da artista em lidar com o público.