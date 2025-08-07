Bia Miranda tem casa invadida em operação da polícia - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quinta-feira (7) a Operação Desfortuna, com foco em desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line, suspeita de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

A ação tem como alvos 15 influenciadores digitais, entre eles a ex-participante de "A Fazenda", Bia Miranda, e Buarque, influenciador e ex-companheiro da famosa.

Com diligências sendo cumpridas no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, a operação executa 31 mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, os influenciadores usavam as redes sociais para divulgar jogos como o popular “Tigrinho”, atraindo seguidores por meio de promessas enganosas de lucros fáceis, prática ilegal no Brasil.

De acordo com a Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), os investigados exibiam nas redes sociais um padrão de vida incompatível com as rendas que declaravam.

Ostentavam viagens internacionais, carros de luxo e imóveis de alto valor. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram movimentações bancárias suspeitas que, somadas, ultrapassam R$ 4 bilhões.

As autoridades apontam que os suspeitos integram uma organização criminosa bem estruturada, com divisão clara de funções entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada, utilizadas para lavagem de dinheiro.

Também foram identificadas ligações entre alguns envolvidos e pessoas com antecedentes ligados ao crime organizado.