Carol Dieckmmann abre o jogo sobre herança recebida de Preta Gil

Carolina Dieckmmann compartilhou com seus seguidores, nesta quinta-feira (7), um sentimento que a tem acompanhado nos últimos dias: o aumento repentino de pessoas acompanhando seu perfil.
Segundo a atriz, grande parte desse novo público chegou após a morte de sua amiga próxima, Preta Gil. A cantora faleceu em decorrência de complicações causadas por um câncer de intestino no dia 20 de julho.
Herdeira
Ao interagir com uma seguidora que revelou ter começado a segui-la por causa da ligação com a cantora, Carolina descreveu o gesto como uma "herança".
"Vocês não sabem como isso tem me emocionado. Saber que eu tô recebendo uma herança de amor. Tenho visto muitas pessoas chegando aqui, como a Rita, mas estendo ele para cada um de vocês que chegou aqui através da Preta".
Ela também fez questão de recordar o papel fundamental que os fãs de Preta desempenharam durante a fase mais delicada da artista, marcada pelo tratamento contra o câncer. "Vocês foram muito importante nos últimos dois anos, em energia, mensagem, força... Ela respeitava tanto esse amor que vocês nutriam por ela e que ela também nutria por vocês", afirmou.
