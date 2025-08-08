Faustão tem quadro grave e diagnóstico vem à tona

Faustão grava vídeo sobre doação de órgãos para o Ministério da Saúde - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Internado desde 21 de maio, Fausto Silva, 75 anos, enfrenta uma das etapas mais desafiadoras de sua saúde no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O apresentador foi diagnosticado com uma infecção bacteriana aguda que evoluiu para sepse — condição grave capaz de provocar falência de órgãos e risco de morte.

Depois de mais de dois meses de tratamento intensivo, ele passou, na quarta-feira (6), por um transplante de fígado e um retransplante de rim, este último previsto há cerca de um ano.

Antes de entrar na sala de cirurgia, Faustão vinha sendo submetido a protocolos de combate à infecção e a um trabalho de reabilitação clínica e nutricional para que pudesse suportar os procedimentos.

As operações desta semana se somam a um histórico recente marcado por intervenções complexas. No final de 2023, o apresentador recebeu um novo coração e permaneceu internado por dois meses.

Menos de um ano depois, em abril de 2024, foi a vez de um transplante de rim, que exigiu 53 dias de hospitalização. Segundo médicos, a falência renal teria relação direta com a insuficiência cardíaca que ele já enfrentava.