Maísa encontra Selena Gomez e se declara à cantora - (crédito: Reprodução/Instagram)

Maisa Silva e Selena Gomez voltaram a se encontrar em Los Angeles. A cantora e apresentadora brasileira marcou presença em um evento da Rare Beauty, marca de cosméticos fundada pela artista norte-americana, e compartilhou o momento nas redes sociais nesta quarta-feira (6).

“Muito bom ver você de novo, Selena. Te amo. Obrigada por me receber”, escreveu Maisa ao publicar uma foto ao lado da estrela internacional.

Essa foi a segunda vez que as duas se encontraram. O primeiro encontro aconteceu em 2022, também em um evento da Rare Beauty, quando a brasileira se emocionou ao falar da experiência.

Nas redes sociais, a postagem gerou comoção entre os fãs. “Que lindas”, elogiou um seguidor. “Duas perfeitas”, comentou outro. Já um terceiro destacou a trajetória das duas artistas.

“Adoro a sintonia nas trajetórias de vocês. Ambas estrelas desde criança, mas que souberam navegar muito bem por essas águas difíceis. Com relevância no entretenimento, nos negócios e na filantropia, se tornaram grandes mulheres”.