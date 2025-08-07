A Fazenda 17: Gaby Spanic confirma convite e decisão vem à tona - (crédito: Reprodução/Record)

A atriz venezuelana Gaby Spanic, eternizada como as gêmeas Paola e Paulina Bracho na novela A Usurpadora (1998), confirmou que foi procurada pela Record para integrar o elenco "A Fazenda 17".

A revelação foi feita durante sua passagem pelo Brasil, onde realiza uma turnê musical e participa de encontros com fãs.

Em entrevista durante sua estadia, Spanic declarou ao colunista Gabriel Vaquer, do F5: “Recebi o convite, sim. Estou considerando se isso será bom para minha carreira”. Durante sua visita, ela também gravou participações nos programas de Danilo Gentili e Ratinho.

Segundo informações da coluna de André Moura, o empresário da artista no Brasil confirmou que as conversas com a emissora vêm ocorrendo há algum tempo e que há um contrato em negociação.

“Pode rolar e pode não rolar. Existe uma conversa há meses, existe um contrato”, afirmou. Ele ainda destacou que a questão financeira tem sido um obstáculo: “A gente teve várias reuniões esse ano, mas ainda não chegou a um consenso. Financeiramente falando não é um rolê bom”.

Spanic, no entanto, já expressou publicamente o desejo de integrar um reality show brasileiro. “Aqui é legal, lá fazem tramas e maldades”, comparou. Sua trajetória em realities inclui polêmicas, como desentendimentos com Alicia Machado e acusações contra Pablo Montero durante o programa mexicano.

A Record, como de costume, mantém sigilo sobre os nomes do elenco até a estreia. No entanto, a 17ª edição do reality já movimenta especulações nas redes sociais.

Além de Gaby Spanic, outros nomes cogitados incluem Rafael Cardoso, Camila Loures e Alexandre Frota. Algumas negociações, contudo, já foram encerradas: Melody e Karin Hils, por exemplo, recusaram os convites.