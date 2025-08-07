A Fazenda 17: Gaby Spanic confirma convite e decisão vem à tona

A atriz venezuelana Gaby Spanic, eternizada como as gêmeas Paola e Paulina Bracho na novela A Usurpadora (1998), confirmou que foi procurada pela Record para integrar o elenco "A Fazenda 17".
A revelação foi feita durante sua passagem pelo Brasil, onde realiza uma turnê musical e participa de encontros com fãs.
Em entrevista durante sua estadia, Spanic declarou ao colunista Gabriel Vaquer, do F5: “Recebi o convite, sim. Estou considerando se isso será bom para minha carreira”. Durante sua visita, ela também gravou participações nos programas de Danilo Gentili e Ratinho.
Segundo informações da coluna de André Moura, o empresário da artista no Brasil confirmou que as conversas com a emissora vêm ocorrendo há algum tempo e que há um contrato em negociação.
“Pode rolar e pode não rolar. Existe uma conversa há meses, existe um contrato”, afirmou. Ele ainda destacou que a questão financeira tem sido um obstáculo: “A gente teve várias reuniões esse ano, mas ainda não chegou a um consenso. Financeiramente falando não é um rolê bom”.
Spanic, no entanto, já expressou publicamente o desejo de integrar um reality show brasileiro. “Aqui é legal, lá fazem tramas e maldades”, comparou. Sua trajetória em realities inclui polêmicas, como desentendimentos com Alicia Machado e acusações contra Pablo Montero durante o programa mexicano.
A Record, como de costume, mantém sigilo sobre os nomes do elenco até a estreia. No entanto, a 17ª edição do reality já movimenta especulações nas redes sociais.
Além de Gaby Spanic, outros nomes cogitados incluem Rafael Cardoso, Camila Loures e Alexandre Frota. Algumas negociações, contudo, já foram encerradas: Melody e Karin Hils, por exemplo, recusaram os convites.
Saiba Mais
- Mariana Morais Xuxa pressiona Sasha a engravidar: 'Vontade muito grande'
- Mariana Morais Globo já tem substituto para Livinho no 'Dança dos Famosos'
- Mariana Morais Ex-marido de Preta Gil expõe novo romance e xinga fãs da cantora
- Mariana Morais Cantor Cacau Júnior é visto em boate no Rio às vésperas do casamento
- Mariana Morais Carmo Dalla Vecchia intensifica presença no teatro e assina curta-metragem
- Mariana Morais Ana Hickmann volta a empreender e lança coleção de joias