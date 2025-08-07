Xuxa pressiona Sasha a engravidar: 'Vontade muito grande'

Xuxa Meneghel está cheia de expectativas para aumentar a família. Em conversa com o TV Fama, a apresentadora abriu o coração e falou da vontade de ver a filha, Sasha Meneghel, e o genro, João Lucas, trazendo o primeiro neto ao mundo.

“Eu falo o tempo todo: é no tempo deles. Sem atropelar nada. Mas eu preciso dizer que a minha vontade de ser avó é muito grande. Muito grande!”, declarou Xuxa, deixando claro que, apesar de respeitar as escolhas de Sasha e João, a ansiedade já bate na porta.

Xuxa, inclusive, revelou que quase diariamente envia incentivos para o casal. “Eu mando quase que diariamente uma foto. Ontem eu mandei para o João [um vídeo] de uma criança vestida de palhacinho cantando ‘Lua de Cristal’. E eu falei: ‘Olha que sinal!’”, contou, mostrando que o desejo de ser avó faz parte de sua rotina.

Enquanto isso, Sasha e João Lucas seguem amadurecendo a ideia, preferindo esperar o tempo ideal para a chegada do bebê.

“Ela que vai passar os nove meses da gestação, então acho que precisa ser uma decisão da mulher. Mas quando ela quiser, eu estou pronto. É um sonho meu e dela também. Acho que não vai demorar muito, não“, garantiu João.

Sasha também reforçou que planeja viver a maternidade com calma e intensidade. “Eu quero muito ser mãe, eu sempre falei sobre isso. É algo que a gente quer fazer com calma, porque eu quero viver a maternidade de forma muito intensa e eu quero ter certeza que vai ser o momento certo. Mas, eu sei que está chegando”, finalizou.