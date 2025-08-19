Carro invade restaurante e atropela influenciadores durante gravação

Um vídeo chocante protagonizado pelos influenciadores Nina Unrated e Patrick Blackwood viralizou nas redes sociais após um grave acidente em um restaurante no Texas, nos Estados Unidos.
A dupla gravava um conteúdo gastronômico quando uma SUV invadiu o local, destruiu a parede de vidro e atingiu diretamente Nina, que ficou com diversos cortes pelo corpo.
O impacto espalhou estilhaços por todo o ambiente, interrompendo a filmagem. No Instagram, Nina compartilhou imagens já no hospital e desabafou sobre o susto.
“Estou mais do que grata por estar viva depois de uma SUV ter batido na parede de vidro em Houston, Texas, quebrando tudo enquanto Patrick e eu gravávamos um vídeo de comida. Me atingiu diretamente enquanto mordia um delicioso lanche de salmão. Do nada, mas nós sobrevivemos”, declarou.
Abalada, a influenciadora também refletiu sobre a experiência de quase morte. “Esta experiência mostrou-me quem realmente importa; a vida é demasiada curta para ressentimentos ou raiva. Deixe ir, perdoe, viva o agora e valorize aqueles que estão ao seu redor. Esta poderia ter sido a nossa última refeição”.
Ela ainda agradeceu a proteção espiritual de seu cachorro Leal, falecido em novembro de 2024: “Grata ao universo e ao nosso filhote anjo, Leal, que se foi em novembro de 2024 e nos protegeu lá de cima.”
Tomorrow Is NOT Promised… pic.twitter.com/NUdzuC4iPb— NinaUnrated (@NinaUnrated) August 18, 2025
Ver essa foto no Instagram
Saiba Mais
- Mariana Morais Tirullipa é denunciado pelo Ministério Público por crime grave; entenda
- Mariana Morais Ana Castela cobra autoridades após se deparar com cavalo com patas arrancadas
- Mariana Morais Irmão de Simone e Simaria vira catador e é esnobado pelas famosas
- Mariana Morais Andressa Urach faz apelo e diz que confia na inocência de Hytalo Santos
- Mariana Morais Ana Castela é flagrada no jato de Zé Felipe e Gustavo Mioto se revolta