Carro invade restaurante e atropela influenciadores durante gravação

Um vídeo chocante protagonizado pelos influenciadores Nina Unrated e Patrick Blackwood viralizou nas redes sociais após um grave acidente em um restaurante no Texas, nos Estados Unidos.

A dupla gravava um conteúdo gastronômico quando uma SUV invadiu o local, destruiu a parede de vidro e atingiu diretamente Nina, que ficou com diversos cortes pelo corpo.

O impacto espalhou estilhaços por todo o ambiente, interrompendo a filmagem. No Instagram, Nina compartilhou imagens já no hospital e desabafou sobre o susto.

“Estou mais do que grata por estar viva depois de uma SUV ter batido na parede de vidro em Houston, Texas, quebrando tudo enquanto Patrick e eu gravávamos um vídeo de comida. Me atingiu diretamente enquanto mordia um delicioso lanche de salmão. Do nada, mas nós sobrevivemos”, declarou.

Abalada, a influenciadora também refletiu sobre a experiência de quase morte. “Esta experiência mostrou-me quem realmente importa; a vida é demasiada curta para ressentimentos ou raiva. Deixe ir, perdoe, viva o agora e valorize aqueles que estão ao seu redor. Esta poderia ter sido a nossa última refeição”.

Ela ainda agradeceu a proteção espiritual de seu cachorro Leal, falecido em novembro de 2024: “Grata ao universo e ao nosso filhote anjo, Leal, que se foi em novembro de 2024 e nos protegeu lá de cima.”



