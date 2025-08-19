Irmão de Simone e Simaria vira catador e é esnobado pelas famosas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ainda que Simone e Simaria tenham conquistado o Brasil como uma das duplas sertanejas mais populares da última década, fora dos palcos, um capítulo delicado da vida familiar das cantoras voltou à tona, e envolve Magno, meio-irmão das artistas por parte de pai.

Em entrevista ao portal TV História, Magno revelou viver em condições precárias no interior da Bahia, onde sobrevive como carroceiro e catador de materiais recicláveis. Apesar da dura realidade, ele afirma que sua busca não tem motivações financeiras, mas sim emocionais.

“Minha busca não é financeira, mas sim uma tentativa de reconectar os laços familiares rompidos há mais de 30 anos”, declarou.

Segundo Magno, o contato com Simone e Simaria foi perdido ainda na infância, e desde então ele tenta se reaproximar das irmãs famosas. Ele relata que chegou a tentar morar com a mãe das cantoras, mas enfrentou uma resistência que o fez desistir da aproximação.

“Esse garoto não vai invadir a minha casa não”, teria escutado na ocasião, o que, segundo ele, marcou profundamente seu sentimento de exclusão.

Mesmo diante das dificuldades, Magno afirmou que nunca buscou ajuda financeira das irmãs: “Graças a Deus eu nunca precisei.”

A história ganhou repercussão principalmente por contrastar com a trajetória de sucesso de Simone e Simaria, que desde o anúncio do fim da parceria musical em 2022 seguiram caminhos distintos — Simone investindo na carreira solo no sertanejo e Simaria afastada da mídia.