Tirullipa é denunciado pelo Ministério Público por crime grave; entenda

Uma polêmica envolvendo o humorista Tirullipa na edição de 2022 da Farofa da Gkay voltou à tona após a revelação de que o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) apresentou, em fevereiro deste ano, uma denúncia formal contra ele.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, a acusação seria a prática forçada de atos libidinosos com três mulheres durante o evento.

O que aconteceu na Farofa da Gkay

Tirullipa é acusado de importunação sexual por ter puxado a parte superior dos biquínis de Vitória Lopes, Nicole Louise e Natacha Rocha, sem consentimento.

A situação aconteceu em uma das brincadeiras promovidas durante a festa organizada pela influenciadora Gkay. Uma quarta vítima, não identificada, também teria sido alvo do comediante.

As vítimas alegam que só entenderam a gravidade do ocorrido após assistirem aos vídeos que circularam nas redes sociais.

Segundo a denúncia do MPCE, os atos tinham o objetivo de tocar e expor os corpos das mulheres para satisfação própria e de terceiros. O órgão afirma ainda que há indícios de que outras convidadas também teriam sido vítimas.

Durante depoimento à polícia, Tirullipa negou ter cometido qualquer crime. Ele declarou que a retirada das peças fazia parte de uma dinâmica previamente conhecida pelos participantes. Ainda assim, a produção da festa pediu que o artista deixasse o local no mesmo dia da denúncia.

A gravidade dos atos levou o Ministério Público a afastar qualquer possibilidade de acordo judicial, como suspensão condicional do processo ou transação penal.

O MPCE formalizou a denúncia por crimes de importunação sexual continuada, e um mandado foi expedido no dia 12 de agosto para que o artista responda às acusações em até 10 dias.