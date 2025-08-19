Ana Castela é flagrada no jato de Zé Felipe e Gustavo Mioto se revolta - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gustavo Mioto, de 28 anos, movimentou as redes sociais ao deixar de seguir a ex-namorada Ana Castela, de 21, em meio aos rumores de um possível affair entre a cantora e Zé Felipe, de 27.

O gesto não passou despercebido pelos fãs, que logo especularam uma possível mágoa por parte do sertanejo. Ana, por sua vez, ainda segue Mioto nas redes. Já entre ele e Zé Felipe, não há qualquer interação: ambos não se seguem.

Os boatos de envolvimento entre Ana Castela e Zé Felipe começaram no fim de junho, quando os dois foram vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos.

Desde então, a aproximação entre os cantores tem sido alvo de atenção, especialmente após a recente aparição conjunta em um show na cidade de Buritama (SP), no último domingo (17).

A viagem da boiadeira ao lado de Zé Felipe, a bordo de seu jatinho particular, foi registrada por Léo Dias nesta segunda-feira (18).

Durante a apresentação, Zé Felipe subiu ao palco para uma participação especial ao lado de Ana, o que intensificou ainda mais os rumores.

Apesar da repercussão, tanto Ana Castela quanto sua mãe já negaram qualquer envolvimento amoroso entre ela e o cantor.

A cantora, inclusive, chegou a debochar dos boatos em seus Stories. A equipe de Zé Felipe também se pronunciou por meio de nota, reforçando que a viagem aos Estados Unidos teve caráter profissional.

Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o fim do namoro em janeiro deste ano, mas mantinham, até então, uma relação pública respeitosa. O unfollow mais recente, no entanto, acendeu um novo capítulo nas especulações sobre o trio.