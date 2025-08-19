InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Ana Castela cobra autoridades após se deparar com cavalo com patas arrancadas

Cantora não conseguiu esconder sua indignação ao ver um cavalo com as patas mutiladas em estrada

Ana Castela cobra autoridades após se deparar com cavalo com patas arrancadas - (crédito: Reprodução/Divulgação)
Ana Castela cobra autoridades após se deparar com cavalo com patas arrancadas - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Ana Castela usou as redes sociais nesta segunda-feira (18) para denunciar um caso brutal de maus-tratos contra um cavalo. A cantora de 21 anos compartilhou a foto de um animal com as quatro patas decepadas, encontrado agonizando em uma estrada em Bananal (SP).

“A cara do verme que cortou as quatro patas de um cavalo e o deixou na rua agonizando. Ele simplesmente cortou as patas do cavalo fora porque ele não aguentou a cavalgada”, escreveu a artista nos stories do Instagram, junto à imagem do suspeito.

Indignada, a boiadeira convocou perfis influentes da internet a divulgarem o caso. “Alô, páginas! Bora dar IBOPE para isso? Sei que a vida de famosos é ‘massa’ e interessante, mas a vida de um animal também é. Que esse covarde receba o que mereça”, completou.

A repercussão foi imediata. Nomes como a ativista Luisa Mell e a atriz Paolla Oliveira também se manifestaram, exigindo justiça e cobrando providências das autoridades.

Investigação em andamento

Segundo a Polícia Civil, o tutor do cavalo e uma testemunha foram ouvidos nesta segunda-feira (18). O boletim de ocorrência aponta Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, como o investigado.

Aos policiais, ele alegou que acreditava que o cavalo já estivesse morto quando cortou suas patas. A versão é apurada pelas autoridades.

A Prefeitura de Bananal informou, por meio de nota, que acompanha o caso e colabora com a investigação. “Repudiamos veementemente qualquer forma de maus-tratos aos animais. Estamos à disposição das autoridades competentes para que os fatos sejam apurados com rigor”.

Saiba Mais

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 19/08/2025 09:14
x