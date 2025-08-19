Ana Castela cobra autoridades após se deparar com cavalo com patas arrancadas

Ana Castela usou as redes sociais nesta segunda-feira (18) para denunciar um caso brutal de maus-tratos contra um cavalo. A cantora de 21 anos compartilhou a foto de um animal com as quatro patas decepadas, encontrado agonizando em uma estrada em Bananal (SP).
“A cara do verme que cortou as quatro patas de um cavalo e o deixou na rua agonizando. Ele simplesmente cortou as patas do cavalo fora porque ele não aguentou a cavalgada”, escreveu a artista nos stories do Instagram, junto à imagem do suspeito.
Indignada, a boiadeira convocou perfis influentes da internet a divulgarem o caso. “Alô, páginas! Bora dar IBOPE para isso? Sei que a vida de famosos é ‘massa’ e interessante, mas a vida de um animal também é. Que esse covarde receba o que mereça”, completou.
A repercussão foi imediata. Nomes como a ativista Luisa Mell e a atriz Paolla Oliveira também se manifestaram, exigindo justiça e cobrando providências das autoridades.
Investigação em andamento
Segundo a Polícia Civil, o tutor do cavalo e uma testemunha foram ouvidos nesta segunda-feira (18). O boletim de ocorrência aponta Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, como o investigado.
Aos policiais, ele alegou que acreditava que o cavalo já estivesse morto quando cortou suas patas. A versão é apurada pelas autoridades.
A Prefeitura de Bananal informou, por meio de nota, que acompanha o caso e colabora com a investigação. “Repudiamos veementemente qualquer forma de maus-tratos aos animais. Estamos à disposição das autoridades competentes para que os fatos sejam apurados com rigor”.
Saiba Mais
- Mariana Morais Cantor do Maverick City se une a Marcos Freire no Brasil para gravação de DVD
- Mariana Morais Irmão de Simone e Simaria vira catador e é esnobado pelas famosas
- Mariana Morais Andressa Urach faz apelo e diz que confia na inocência de Hytalo Santos
- Mariana Morais Ana Castela é flagrada no jato de Zé Felipe e Gustavo Mioto se revolta
- Mariana Morais Ex de Marquezine surge em 'festão' e se declara à atriz
- Mariana Morais Zé Felipe demite bailarina após suposto romance vir à tona