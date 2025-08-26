Tchau Dado: Wanessa engata affair com participante do 'Dança'

Wanessa Camargo estaria envolvida em um novo relacionamento. Segundo fontes próximas, a cantora teria engatado um romance com o ator Allan Souza Lima, com quem se aproximou durante as gravações do quadro "Dança dos Famosos", no programa "Domingão com Huck".

De acordo com informações do portal LeoDias, o envolvimento entre os dois já estaria em fase avançada. Pessoas próximas garantem que Wanessa e Allan teriam, inclusive, passado a noite juntos. Um vídeo que mostra os dois dançando em uma festa reforçou os rumores após circular nas redes sociais.

A possível relação teria sido o estopim para a briga entre Dado Dolabella e o cantor Luan Pereira, em uma confraternização recente. Dado, que viveu um relacionamento conturbado com Wanessa, já desconfiava da aproximação entre a ex-namorada e Allan, mas não teria certeza até então.

Vale lembrar que Allan Souza Lima também já se relacionou com a influenciadora Rafa Kalimann. Já o namoro de Wanessa com Dado Dolabella chegou ao fim em meio a uma série de polêmicas e especulações.