Marido de Sasha rompe o silêncio sobre briga com Priscilla Alcântara

João Lucas abriu o jogo durante sua participação no programa "De Frente com Blogueirinha", exibido nesta segunda-feira (25). O cantor comentou abertamente sobre os rumores em torno de seu afastamento de Priscilla, com quem mantinha uma amizade próxima ao lado da esposa, Sasha Meneghel.

Priscilla chegou a cantar no casamento do casal e, por muito tempo, era presença constante ao lado deles, inclusive em ocasiões com Bruna Marquezine. No entanto, desde o final de 2024, a artista não tem sido mais vista com o grupo, o que gerou especulações sobre um possível rompimento.

Os boatos ganharam força quando Priscilla retirou o sobrenome “Alcântara” do nome artístico, coincidentemente na mesma época em que João Lucas deixou de assinar como João Figueiredo. O cantor, no entanto, fez questão de esclarecer que a amizade ainda existia naquele momento.

“Rolou uma comparação. Eu mudei meu nome e ela também mudou o nome dela. Só que quando eu mudei meu nome, foi uma coisa que o Instagram fez automático", iniciou.

"Eu já tinha enviado a solicitação há 5 meses. Rolou deles mudarem o meu nome na semana que a Priscilla tinha mudado o nome dela. Nessa época, ela frequentava a minha casa”, explicou.

Segundo João, o afastamento não aconteceu por causa das mudanças de nome, mas por desgastes que surgiram com o tempo.

“A gente não brigou por isso. Só que pessoas começaram a falar na internet, pessoas da equipe dela, da família dela, a falar sobre mim. Eu entrei em contato com ela, a gente conversou, entendeu o que estava acontecendo. Algumas coisas aconteceram e fomos nos afastando”, declarou.

Na época, Priscilla usou suas redes sociais para dizer que estava tirando pessoas de sua vida, enquanto João fez uma postagem misteriosa no X (antigo Twitter):

“Se afaste de quem só se empolga na conversa quando o assunto é sobre ela, e se aproxime de pessoas que te celebram e olham nos seus olhos quando falam com você!”

No bate-papo com Blogueirinha, o cantor revelou que, apesar da decepção, não guarda ressentimentos. "Eu não parei de falar com a Priscilla. Hoje em dia eu não falo mais, mas não foi uma coisa tipo: ‘vou parar de falar com ela’", afirmou ele.

"A gente se afastou por questões de amizade, coisas da vida que aconteceram. A gente conversou, se resolveu, mas, assim, cada um num canto. Sem mágoas (...) Rolou uma discussão, sim. A gente era muito amigo. [Uma discussão] profunda", concluiu.