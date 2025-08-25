Zé Felipe xinga Dado Dolabella após suposta agressão contra Luan e Wanessa

Durante um show realizado na madrugada deste domingo (24/8) em Canabrava do Norte, no Mato Grosso, o cantor Zé Felipe se manifestou publicamente sobre a briga envolvendo Dado Dolabella e o sertanejo Luan Pereira.

Em meio à apresentação, Zé usou o microfone para criticar duramente a atitude de Dolabella, que teria agredido Luan por ciúmes de Wanessa Camargo. “Vocês viram o cara batendo no Luan Pereira?”, questionou ao público, visivelmente revoltado.

Em seguida, elogiou a postura do colega de profissão, dizendo que Luan foi respeitoso e não revidou. “A sorte é que o moleque é bom, muito abençoado. Se tivesse acontecido em Goiás ou aqui no Mato Grosso, ele levaria muita bala [tiro]”, declarou.

Zé Felipe continuou sua crítica com insultos direcionados a Dado Dolabella. “Cara folgado”, disse em tom de reprovação, complementando com um xingamento mais duro: “filho de uma égua”.

Baixaria nos bastidores do 'Dança dos Famosos'

A confusão mencionada por Zé Felipe aconteceu durante uma confraternização com os participantes do "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck".

Segundo apuração da colunista Fábia Oliveira, Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para Wanessa Camargo, segurando-a brevemente pela cintura. O momento, segundo testemunhas, não teve nenhum tom de flerte, já que até a própria namorada de Luan estava presente.

Ainda assim, Dado Dolabella teria se exaltado com a situação. Ele teria empurrado Luan Pereira, que caiu no chão, e em seguida, também teria empurrado Wanessa, gerando revolta entre os que estavam no local. Após o tumulto, o ator foi retirado do bar.