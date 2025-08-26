Tatá Werneck escreve carta a Júnior quando criança e sonho se realiza - (crédito: Reprodução/Multishow)

Tata Werneck viveu um momento especial ao receber Junior Lima no “Lady Night”, exibido nesta segunda-feira (25) no Multishow.

Admiradora declarada da dupla Sandy & Junior desde a infância, a apresentadora surpreendeu o cantor ao ler uma carta que escreveu para ele quando era criança.

"Eu vou aproveitar e quero ler para você a carta que eu achei, que eu fiz pra você quando era criança, porque eu anotei no meu diário, claro que não é a carta original".

"[...] O meu diário estava todo grudado com o pôster seu. Eu tenho o diário até hoje, que eu escrevi... É um amor verdadeiro, tá?", iniciou Tata, visivelmente emocionada.

Na sequência, ela leu o texto que trazia até previsões sobre o futuro: "Junior, eu espero que você leia essa carta, mas se não ler, quero que saiba que eu te amo. Não tenho dinheiro para entrar no show, fiquei pedindo para as pessoas na fila. Só de você saber que eu existo, já vou ficar feliz".

"[...] Ou se eu não for atropelada por um carro... Te mandei uma foto minha, não repare na espinha... Sou atriz e espero ter um dia um programa na TV para chamá-lo como convidado e ler essa carta".

Entre lágrimas, Tata destacou a coincidência entre suas palavras da infância e a realidade atual.



"Eu tenho certeza de que você vai perceber que eu sou a mulher da sua vida. Pode acontecer também de eu ser apresentadora e você ser convidado, e a gente se tornar amigo. Eu acredito na nossa família. É isso!"

Surpreso com as peças do destino e comovido com o carinho, Junior fez questão de dar um abraço apertado na apresentadora.

