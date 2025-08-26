Aos 83 anos, Susana Vieira surge de biquíni e impressiona com corpo

Susana Vieira escolheu um cenário paradisíaco para celebrar seu aniversário de 83 anos: a ilha de Mykonos, na Grécia. A atriz compartilhou com os seguidores, no último sábado (23), um álbum de fotos do passeio de barco que marcou a data especial.
Nas imagens, ela aparece cercada por amigos e familiares, exibindo um visual elegante e descontraído.
Com um biquíni branco, cabelo solto e uma saída de praia rosa, Susana completou o look com pulseiras de pérolas, anéis e óculos escuros.
Na legenda da publicação feita no Instagram, celebrou o momento: "Meus 83 anos, com minha família, amigos, muito amor, saúde e esse mar sem fim."
A postagem logo foi tomada por mensagens de carinho de fãs e famosos. "Vida! Felicidades, lindona", escreveu Gloria Pires. Tatá Werneck também deixou seu recado: "Impressionante! Parabéns! Te amo." Já Cauã Reymond resumiu em uma palavra: "Sol."
Saiba Mais
- Mariana Morais Marido de Sasha rompe o silêncio sobre briga com Priscilla Alcântara
- Mariana Morais Homem preso por ameaçar Felca vendia material infantil na web; entenda
- Mariana Morais Lucas Guedez surta após críticas por vídeo com filha de Virginia
- Mariana Morais Luan e Wanessa cantam coladinhos após surto de Dolabella vir à tona
- Mariana Morais Grávida, Maíra Cardi é diagnosticada com fungo e expõe riscos
- Mariana Morais Zé Felipe xinga Dado Dolabella após suposta agressão contra Luan e Wanessa