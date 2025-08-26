Aos 83 anos, Susana Vieira surge de biquíni e impressiona com corpo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Susana Vieira escolheu um cenário paradisíaco para celebrar seu aniversário de 83 anos: a ilha de Mykonos, na Grécia. A atriz compartilhou com os seguidores, no último sábado (23), um álbum de fotos do passeio de barco que marcou a data especial.

Nas imagens, ela aparece cercada por amigos e familiares, exibindo um visual elegante e descontraído.

Com um biquíni branco, cabelo solto e uma saída de praia rosa, Susana completou o look com pulseiras de pérolas, anéis e óculos escuros.

Na legenda da publicação feita no Instagram, celebrou o momento: "Meus 83 anos, com minha família, amigos, muito amor, saúde e esse mar sem fim."

A postagem logo foi tomada por mensagens de carinho de fãs e famosos. "Vida! Felicidades, lindona", escreveu Gloria Pires. Tatá Werneck também deixou seu recado: "Impressionante! Parabéns! Te amo." Já Cauã Reymond resumiu em uma palavra: "Sol."