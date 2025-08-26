InícioColunistas#Mariana Morais
ROMANCE?

Duda Guerra abre o jogo sobre envolvimento com filho de Faustão

Influenciadora foi vista conversando em um canto reservado com o herdeiro recentemente

Duda Guerra abre o jogo sobre envolvimento com filho de Faustão - (crédito: Reprodução/Instagram)
Duda Guerra abre o jogo sobre envolvimento com filho de Faustão - (crédito: Reprodução/Instagram)

Duda Guerra resolveu esclarecer os rumores em torno do flagra ao lado de Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão. Em entrevista concedida nesta segunda-feira (25/8) à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a jovem minimizou o encontro, classificando-o como um momento casual.

Ela explicou que os dois se conheceram durante a festa de João Silva, irmão de Rodrigo, que aconteceu na última quinta-feira (21/8). Segundo Duda, o bate-papo foi breve e não passou de uma troca de palavras amistosa.

“A gente só estava na festa conversando, nos conhecemos ali. Não vi que tinha uma moça gravando e acabou repercutindo, mas a gente se conheceu lá”, contou.

A influenciadora, que é ex-namorada de Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, também falou sobre a repercussão nas redes sociais. Para ela, os internautas tendem a exagerar situações simples.

“A gente só estava conversando. Mas, como eu já falei, acaba que a internet gosta desse lado mais polêmica, gosta de uma fofoca. Então as pessoas interpretam de uma maneira equivocada, mas tá tudo bem, a gente tá aí, exposto mesmo a esse tipo de coisa. E temos que saber lidar.”

Ainda durante a entrevista, Duda garantiu que o conteúdo da conversa foi totalmente informal. “Só conversa. Era assunto sobre escola, conversa sobre festa, conversa sobre o programa do irmão dele, tem vários assuntos”, concluiu.

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 26/08/2025 09:28
