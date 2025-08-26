Duda Guerra abre o jogo sobre envolvimento com filho de Faustão

Duda Guerra resolveu esclarecer os rumores em torno do flagra ao lado de Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão. Em entrevista concedida nesta segunda-feira (25/8) à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a jovem minimizou o encontro, classificando-o como um momento casual.
Ela explicou que os dois se conheceram durante a festa de João Silva, irmão de Rodrigo, que aconteceu na última quinta-feira (21/8). Segundo Duda, o bate-papo foi breve e não passou de uma troca de palavras amistosa.
“A gente só estava na festa conversando, nos conhecemos ali. Não vi que tinha uma moça gravando e acabou repercutindo, mas a gente se conheceu lá”, contou.
A influenciadora, que é ex-namorada de Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, também falou sobre a repercussão nas redes sociais. Para ela, os internautas tendem a exagerar situações simples.
“A gente só estava conversando. Mas, como eu já falei, acaba que a internet gosta desse lado mais polêmica, gosta de uma fofoca. Então as pessoas interpretam de uma maneira equivocada, mas tá tudo bem, a gente tá aí, exposto mesmo a esse tipo de coisa. E temos que saber lidar.”
Ainda durante a entrevista, Duda garantiu que o conteúdo da conversa foi totalmente informal. “Só conversa. Era assunto sobre escola, conversa sobre festa, conversa sobre o programa do irmão dele, tem vários assuntos”, concluiu.
