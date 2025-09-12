Gkay impressiona ao compartilhar treino de samba para o Carnaval de 2026

Gkay tem levado a sério sua preparação para o Carnaval. Escolhida recentemente como musa do Salgueiro, a influenciadora fará sua estreia na Marquês de Sapucaí e já iniciou uma rotina intensa de treinos.
Mesmo faltando meses para o evento, ela não perdeu tempo e mergulhou nas aulas de samba. Na manhã desta sexta-feira (12), mostrou que o gingado está afiado ao dividir com os seguidores um registro de sua prática com o professor Renan Mattos.
"Iniciamos as aulas de salto, não é fácil, mas acredito na disciplina e na dedicação! SIMBORA SALGUEIRO", comemorou. Nos comentários, Gkay foi enaltecida e elogiada pelo esforço e também pela performance.
Além da dança, Gkay também investiu em cuidados estéticos para brilhar na avenida.
Ela aderiu ao preenchimento com ácido hialurônico nos glúteos, procedimento bastante popular entre celebridades, e ainda recorreu ao bioestimulador de colágeno para melhorar a firmeza da pele.
Saiba Mais
- Mariana Morais Virginia abandona empresa de Zé Felipe e abre concorrente; entenda
- Mariana Morais Anitta se revolta com críticas à aparência e fãs notam detalhe inédito
- Mariana Morais DJ come 50 ovos e 1 kg de frango por dia para aumentar bumbum gigante
- Mariana Morais Esposa de Gusttavo Lima reage após troca de mensagens com Virginia vir à tona
- Mariana Morais Marquezine é flagrada em clima de romance com ex de Jade Picon e Isis Valverde