Gkay impressiona ao compartilhar treino de samba para o Carnaval de 2026 - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gkay tem levado a sério sua preparação para o Carnaval. Escolhida recentemente como musa do Salgueiro, a influenciadora fará sua estreia na Marquês de Sapucaí e já iniciou uma rotina intensa de treinos.

Mesmo faltando meses para o evento, ela não perdeu tempo e mergulhou nas aulas de samba. Na manhã desta sexta-feira (12), mostrou que o gingado está afiado ao dividir com os seguidores um registro de sua prática com o professor Renan Mattos.

"Iniciamos as aulas de salto, não é fácil, mas acredito na disciplina e na dedicação! SIMBORA SALGUEIRO", comemorou. Nos comentários, Gkay foi enaltecida e elogiada pelo esforço e também pela performance.

Além da dança, Gkay também investiu em cuidados estéticos para brilhar na avenida.

Ela aderiu ao preenchimento com ácido hialurônico nos glúteos, procedimento bastante popular entre celebridades, e ainda recorreu ao bioestimulador de colágeno para melhorar a firmeza da pele.