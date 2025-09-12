Virginia abandona empresa de Zé Felipe e abre concorrente; entenda

InícioColunistas#Mariana Morais
Virginia Fonseca tem mostrado determinação em construir uma trajetória independente, sem vínculos com o ex-marido, Zé Felipe. A influenciadora acaba de lançar sua própria agência focada em gerenciamento de carreiras e marketing, um passo que marca uma nova fase em sua vida profissional.

Antes da separação, ela e o cantor dividiam o comando da Talismã Digital. Com o divórcio e a divisão de bens, Virginia decidiu seguir em frente sozinha e fundou a VF Digital, empresa que leva sua assinatura.

A novidade foi celebrada nas redes sociais, principalmente por mulheres que exaltaram sua postura de independência.

"Certíssima", comentou uma seguidora. "Virgínia mulher guerreira, trabalha muito e está colhendo os frutos e felicidades cada vez mais", escreveu outra. "Melhor coisa que ela fez, tudo nome dela sem vincular com a família dele", destacou uma fã.

O término entre Virginia e Zé Felipe foi comunicado em 27 de maio de 2025. Pouco depois, em 15 de julho, o divórcio foi oficializado. Apesar da separação, os dois afirmaram publicamente que manteriam uma relação de amizade por causa dos filhos.

 

