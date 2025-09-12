Anitta se revolta com críticas à aparência e fãs notam detalhe inédito

Aos 32 anos, Anitta voltou a se pronunciar sobre as críticas que vem recebendo desde que exibiu os resultados de seus procedimentos estéticos mais recentes.
Durante uma live no Instagram, a cantora demonstrou irritação e rebateu os comentários sobre seu rosto. Um detalhe que não tem relação com a aparência da famosa, no entanto, acabou chamando a atenção do público.
O que ela disse?
"Eu faço o que eu quiser com o meu rosto. Se eu quiser amanhã fazer a transformação no Smiggle, ou me parecer com o Fofão, eu faço. Se eu quiser ficar literalmente desfigurada, eu posso. É o meu corpo", iniciou.
Na transmissão, a artista também desmentiu rumores envolvendo supostas complicações após cirurgias.
"Saíram algumas notícias dizendo que eu estaria desfigurada, que eu teria voltado dos Estados Unidos com um dreno no rosto, em estado de emergência, e que teria contraído uma bactéria durante uma cirurgia, algo que seria muito sério. Se fosse isso, eu estaria, sei lá, acamada", explicou.
Sem fugir do assunto, a cantora frisou que os procedimentos estéticos fazem parte de sua rotina há anos. "Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Sempre. Isso é algo que faço há muito tempo, é uma prática recorrente para mim", declarou.
Ela ainda recordou que a polêmica em torno de suas cirurgias não é novidade. "Eu nunca parei de fazer plástica. Eu sempre fiz. Mas eu não acho que seja algo que precise ficar postando o tempo todo. Nas outras vezes, ninguém nem percebeu, ninguém falou nada e estava tudo certo", finalizou.
O detalhe
Apesar da postura firme de Anitta diante das críticas, outro detalhe acabou chamando a atenção dos fãs: a mudança em seu jeito de falar. O sotaque carioca, que sempre marcou a identidade da cantora, tem dado lugar a uma entonação cada vez mais próxima da paulista.
Nas redes sociais, internautas não deixaram passar a observação. "Gente, é esse sotaque? Até o sotaque é novo", questionou uma usuária. "Gente por que ela tá falando igual paulista? Cadê o sotaque carioca?", apontou outra. "Ela perdeu totalmente o sotaque carioca né", comentou mais uma.
