Marquezine é flagrada em clima de romance com ex de Jade Picon e Isis Valverde - (crédito: Reprodução/Instagram)

A vida amorosa de Bruna Marquezine voltou a ser assunto nas redes sociais. No último domingo (7/9), a atriz foi flagrada em uma festa exclusiva realizada em São Paulo, organizada por Állan Faria Bissoli e João Silva, filho do apresentador Faustão.

O evento, que reuniu convidados seletos, contou com uma apresentação privada do rapper Travis Scott. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a proximidade entre Marquezine e Bissoli, registrada em imagens divulgadas pelo perfil “Condomínio da Fifi”, no Instagram.

Segundo a página, a atriz e o empresário aproveitaram a noite juntos, em clima de romance. A publicação também destacou que a relação já vinha se desenrolando discretamente antes do after.

Este é o primeiro envolvimento público da atriz desde o fim do relacionamento com João Guilherme, encerrado há alguns meses. Állan Bissoli, de 30 anos, é herdeiro de uma empresa de mineração e atua também nos setores de consultoria e mercado imobiliário.

Natural de Divinópolis (MG) e atualmente residente em Belo Horizonte, o empresário tem uma vida social agitada e já esteve em outros relacionamentos com figuras públicas. Em 2022, namorou Isis Valverde durante uma temporada na Europa.

Já em 2023, foi apontado como affair de Jade Picon, após serem vistos juntos em viagem aos Lençóis Maranhenses.