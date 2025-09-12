Esposa de Gusttavo Lima reage após troca de mensagens com Virginia vir à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante o programa "Melhor da Tarde" desta quinta-feira (9/11), o jornalista Leo Dias trouxe à tona um episódio envolvendo Andressa Suita, Virginia Fonseca e Gusttavo Lima.

Segundo ele, uma negociação relacionada à compra de um jatinho particular do cantor teria causado mal-estar entre as duas influenciadoras.

A situação teria se desenrolado quando Virginia, interessada na aeronave de Gusttavo Lima, entrou em contato direto com o sertanejo para tratar do assunto.

“De acordo com Andressa, a abordagem seria mais apropriada se partisse de Zé Felipe ou Leonardo, amigos do ‘Embaixador’”, revelou Leo. Ainda segundo o colunista, o cantor não chegou a responder à mensagem da influenciadora.

Esse episódio teria despertado incômodo em Andressa, que se sentiu desconfortável com a iniciativa de Virginia, especialmente por não ter sido consultada.

A história, segundo Leo Dias, guarda semelhança com uma polêmica anterior envolvendo Bruna Biancardi, esposa de Neymar, que acusou Virginia de ter ligado para o jogador durante a madrugada. Na ocasião, Andressa chegou a republicar a notícia, mas afirmou ter feito isso por engano.

Ainda de acordo com o jornalista, o gesto de Andressa teria sido motivado por experiências parecidas com as vividas por Biancardi. O desconforto de ser colocada à margem em uma situação que envolvia o próprio parceiro teria sido o ponto de identificação.

O assunto ganhou repercussão nas redes sociais e gerou debate entre internautas. Enquanto alguns apontaram as reações das envolvidas como sinais de insegurança, outros defenderam Virginia Fonseca, destacando seu protagonismo nas decisões comerciais da família que construiu ao lado de Zé Felipe.