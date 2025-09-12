DJ come 50 ovos e 1 kg de frango por dia para aumentar bumbum gigante - (crédito: Reprodução/Instagram)



A DJ Vanessa Ataídes adotou uma dieta parecida com a de fisiculturistas em fase de pré-campeonato para aumentar o bumbum de 130cm.

Ela conta que não quer passar por novos procedimentos e prefere aumentar a massa magra da região.

"Estou comendo 1kg de frango, 50 ovos e 750 gramas de arroz. Além disso, malho pelo menos a região glútea durante uma hora duas vezes por semana. Tenho evitado malhar a região superior. Meu objetivo é ganhar massa magra. Mas caso não aconteça, eu não descarto fazer preenchimento novamente", revelou ela, que tem o maior bumbum do Brasil.

Vanessa diz que não se importa com as críticas pelo tamanho do glúteo.

"A opinião dos outros não tem valor para mim. O importante é eu olhar no espelho e me sentir bem. Gosto do meu bumbum grande e vou amar ele mais ainda se aumentar para pelo menos 135cm", conclui.