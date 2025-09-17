A Fazenda: Dudu Camargo cita 'BBB' para humilhar outro peão; entenda

A convivência em "A Fazenda 17" mal começou e os ânimos já estão exaltados. Durante a dinâmica desta terça-feira (17), Dudu Camargo e Nizam protagonizaram uma discussão tensa e recheada de alfinetadas ao vivo.

O clima esquentou após Dudu decidir queimar o chapéu de Nizam, movimento que influenciou diretamente na definição dos participantes da próxima Prova do Fazendeiro.

“Não gostou que eu interrompi a Michelle no ao vivo. Então, Nizam, vem pra cá!”, disparou o ex-apresentador do SBT, ao justificar sua escolha.

Sem papas na língua, Dudu ainda cutucou a participação do rival no "BBB 24": “Se você tivesse um comportamento que o público gostasse, teria ganhado o reality que participou! Aliás, você é mais fã daquele do que desse”.

Nizam não deixou barato e reagiu imediatamente: “Cala a boca! Não sabe nada da minha vida… Você gritou com uma mulher no ao vivo e acha que tem algum posicionamento? Se coloca no seu lugar”.

Mesmo após o confronto direto, Dudu continuou provocando: “Vai dar uma de herói, um herói fictício”, disse. “Nossa, é uma criança, cara!”, retrucou Nizam, encerrando o embate visivelmente irritado.

A troca de farpas entre os dois peões rapidamente viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões do público, que segue atento a cada movimento no reality rural da Record.