A Fazenda: Dudu Camargo cita 'BBB' para humilhar outro peão; entenda

A convivência em "A Fazenda 17" mal começou e os ânimos já estão exaltados. Durante a dinâmica desta terça-feira (17), Dudu Camargo e Nizam protagonizaram uma discussão tensa e recheada de alfinetadas ao vivo.
O clima esquentou após Dudu decidir queimar o chapéu de Nizam, movimento que influenciou diretamente na definição dos participantes da próxima Prova do Fazendeiro.
“Não gostou que eu interrompi a Michelle no ao vivo. Então, Nizam, vem pra cá!”, disparou o ex-apresentador do SBT, ao justificar sua escolha.
Sem papas na língua, Dudu ainda cutucou a participação do rival no "BBB 24": “Se você tivesse um comportamento que o público gostasse, teria ganhado o reality que participou! Aliás, você é mais fã daquele do que desse”.
Nizam não deixou barato e reagiu imediatamente: “Cala a boca! Não sabe nada da minha vida… Você gritou com uma mulher no ao vivo e acha que tem algum posicionamento? Se coloca no seu lugar”.
Mesmo após o confronto direto, Dudu continuou provocando: “Vai dar uma de herói, um herói fictício”, disse. “Nossa, é uma criança, cara!”, retrucou Nizam, encerrando o embate visivelmente irritado.
A troca de farpas entre os dois peões rapidamente viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões do público, que segue atento a cada movimento no reality rural da Record.
Passando mal com o Dudu Camargo falando que se o público gostasse do Nizam, ele tinha ganhado o BBB: "Aliás, você é mais fã daquele do que desse!" #AFazenda17 pic.twitter.com/S4E4BYUT8w— Central Reality (@centralreality) September 17, 2025
Saiba Mais
- Mariana Morais Interesseira? Virginia abre o jogo sobre parceria de negócios com Vini Jr.
- Mariana Morais Viih Tube enaltece participação do pai em 'A Fazenda'
- Mariana Morais Atriz da RedeTV! conta que fez jejum de 80 horas para perder 5 quilos
- Mariana Morais De protagonista da Disney argentina à TV brasileira, Isabela Souza fala sobre representatividade e latinidade
- Mariana Morais Henrique Camargo, 19 anos, celebra protagonismo na TV e projeta novos desafios
- Mariana Morais Zé Felipe preza por não expor filhos e alfineta Virginia