Viih Tube enaltece participação do pai em 'A Fazenda'

Viih Tube, de 25 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira (16) para se pronunciar pela primeira vez sobre a entrada do pai, Fabiano Moraes, em "A Fazenda 17", reality show da Record TV.
Nos stories do Instagram, a influenciadora contou que já sabia da participação de Fabiano e revelou que os dois conversaram antes do confinamento.
“Ontem meu pai entrou na Fazenda. Ele foi lá na minha casa antes de entrar, conversou comigo. Os conselhos que eu tenho, já dei para ele, principalmente sobre saúde mental. Tem que preservar a saúde mental lá dentro, porque eu sei como é o confinamento. Que Deus abençoe muito a permanência dele lá, que seja muito bom para ele”, afirmou Viih, que participou do "BBB 21".
A ex-BBB também fez questão de incentivar o pai a criar sua própria trajetória no programa, sem ficar à sombra da fama dela.
“Sei que foi como pai da Viih Tube, mas ele é uma pessoa que sempre quis muito e sempre trabalhou com o meio artístico, desde muito pequeno, ele gosta disso. Que ele construa a história dele lá, que as pessoas conheçam ele e não vincule só ao pai da Viih Tube. Por isso, não vou ficar me metendo muito”, disse.
Empolgada com a nova aventura do pai, Viih Tube confessou que está curiosa para ver como Fabiano irá se sair no jogo.
“Estou curiosa pra ver como vai ser e o que vai acontecer. Reality não tem como fugir, ou você vai ser amado, ou vai ser vilão, ou vai ser planta e a gente não sabe qual lado nosso vai prevalecer no momento, porque todos nós somos meio planta às vezes, somos legais às vezes e somos vilões às vezes. Então, não dá pra saber como vai ser”, refletiu.
