Mateus Solano anuncia fim do casamento após 17 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mais um casal querido do público anunciou o fim da relação. Nesta terça-feira (16), Mateus Solano e Paula Braun comunicaram oficialmente, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, que não estão mais juntos.

Os atores, que mantinham um relacionamento discreto desde 2008, revelaram que a decisão já havia sido tomada "há algum tempo".

“Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. Após 17 anos juntos, seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos”, diz o texto compartilhado.

Pais de Flora, de 14 anos, e Benjamin, de 10, os artistas destacaram que seguem unidos como amigos e parceiros na missão de garantir um ambiente saudável para os filhos.

“Nossa história não termina, mas se transforma”, escreveram, pedindo respeito à privacidade da família.

A repercussão nas redes foi marcada por elogios ao tom maduro do comunicado. “Que lindos! Um exemplo de maturidade emocional e pessoal!”, comentou uma seguidora. Já a roteirista Renata Corrêa desejou “amor e serenidade na nova fase”.