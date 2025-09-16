Interesseira? Virginia abre o jogo sobre parceria de negócios com Vini Jr. - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca celebrou, nesta segunda-feira (15/9), os quatro anos da marca de beleza WePink ao lado dos sócios, Samara Pink e Thiago Stabile.

Durante o evento de comemoração, realizado em São Paulo, Virginia conversou com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, e foi questionada sobre a possibilidade de ter o jogador Vini Jr. como garoto-propaganda de um perfume masculino da marca.

A pergunta surgiu em meio aos rumores que vêm movimentando a internet nas últimas semanas sobre um possível affair entre a influenciadora e o craque do Real Madrid. Solteira desde o fim do casamento com Zé Felipe, Virginia respondeu com bom humor, mas deixou a porta aberta para futuras parcerias.

“Então, a gente não descarta essa possibilidade, é sempre bom ter pessoas, ter parceiros, é maravilhoso, a gente não descarta isso, mas a gente vai sentindo com o tempo. Hoje, no momento, a gente não tem ninguém em mente. Eu e a Samara que fazemos toda a divulgação da empresa, e tá dando super certo… Mas surgir alguém”, disse, desconversando com sorriso no rosto.

Ao final da entrevista, a repórter quis saber se Vini Jr. estaria presente na festa, mas Virginia fugiu da resposta: “Beijo, Léo!”, respondeu, se referindo a Leo Dias. A repórter insistiu: “Mas se ele viesse, você ia responder pra ele?”, e a influenciadora, entre risos, finalizou: “Ah, no ouvido dele eu falo.”